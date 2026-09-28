В Кремле готовят резкий поворот: решение Путина может "перевернуть все"

Тема возможного военного положения снова появилась в российском информационном пространстве. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов по его внедрению нет. Искусственный интеллект назвал вероятные причины, почему в РФ заговорили об объявлении военного положения.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что главная аудитория таких разговоров – население самой России. По версии чат-бота, постоянное нагнетание темы "осадочного положения" может использоваться для психологического воздействия: людей удерживают в состоянии страха перед внешним врагом, чтобы внутренние проблемы отходили на второй план.

Отдельно Gemini говорит о возможной подготовке общества к новым ограничениям. Речь идет об усилении контроля, мобилизационных мер и ограничениях для мужчин. По оценке чат-бота, власти важно заранее сформировать восприятие таких шагов как необходимых из-за якобы чрезвычайной ситуации.

Чат-бот Grok видит в появлении темы прежде своеобразный "замерный зонд". Предполагает, что власти могут вбрасывать подобные сигналы в информационное поле, чтобы посмотреть на реакцию общества – будет ли паника, молчание или возмущение.

Grok также напоминает о возможных последствиях военного положения: комендантский час, контроль передвижения, цензуру и возможность быстрее мобилизовать ресурсы. По его мнению, сам разговор об этом может быть сигналом: ситуация серьезная, а власти демонстрируют готовность в случае необходимости усилить ограничения.

В то же время чат-бот отмечает, что сам факт обсуждения еще не означает введение военного положения. Песков, по приведенным в ответе данным, заявил, что таких планов нет.

Чат-бот DeepSeek также считает главной аудиторией российское общество. По его версии, информационная волна может быть способом проверить готовность людей к резкому усилению режима – от ограничений передвижения и комендантского часа до мобилизационных мероприятий.

Отдельно DeepSeek выделяет внешний сигнал. По мнению чат-бота, разговоры о военном положении могут быть направлены на то, чтобы продемонстрировать Украине и Европе готовность России перейти к еще более жесткому формату войны. Параллельно это может являться сигналом силовикам о готовности власти к крайним мерам.

Еще один тезис DeepSeek – возможные противоречия внутри российской системы. Чат-бот говорит о разных подходах силовиков и представителей власти к полному переводу экономики на военные рельсы. Одни могут потребовать большей мобилизации ресурсов, в то время как другие, по этой версии, опасаются последствий для экономики и доходов бюджета.

Итак, все три чата сходятся в одном: само появление темы военного положения может иметь информационную цель и быть сигналом о возможности более жестких мер. В то же время, отличаются акценты: Gemini делает ставку на психологическую подготовку населения, Grok — на проверку реакции общества, а DeepSeek отдельно выделяет внешний сигнал и возможные противоречия внутри российской системы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда Путин может ударить ядерным оружием.