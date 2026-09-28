У Кремлі готують різкий поворот: рішення Путіна може “перевернути все”

Тема можливого воєнного стану знову з'явилася в російському інформаційному просторі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що планів щодо його запровадження немає. Штучний інтелект назвав найімовірніші причини, чому в РФ заговорили про оголошення воєнного стану.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що головна аудиторія таких розмов — населення самої Росії. За версією чат-бота, постійне нагнітання теми “облогового положення” може використовуватися для психологічного впливу: людей утримують у стані страху перед зовнішнім ворогом, щоб внутрішні проблеми відходили на другий план.

Окремо Gemini говорить про можливу підготовку суспільства до нових обмежень. Йдеться про посилення контролю, мобілізаційних заходів та обмеження для чоловіків. За оцінкою чат-бота, владі важливо заздалегідь сформувати сприйняття таких кроків як необхідних через нібито надзвичайну ситуацію.

Чат-бот Grok бачить у появі теми насамперед своєрідний “замірювальний зонд”. Припускає, що влада може вкидати подібні сигнали в інформаційне поле, щоб подивитися на реакцію суспільства — чи буде паніка, мовчання або обурення.

Grok також нагадує про можливі наслідки воєнного стану: комендантську годину, контроль пересування, цензуру та можливість швидше мобілізувати ресурси. На його думку, сама розмова про це може бути сигналом: ситуація серйозна, а влада демонструє готовність у разі потреби посилити обмеження.

Водночас чат-бот наголошує, що сам факт обговорення ще не означає запровадження воєнного стану. Пєсков, за наведеними у відповіді даними, заявив, що таких планів немає.

Чат-бот DeepSeek також вважає головною аудиторією російське суспільство. За його версією, інформаційна хвиля може бути способом перевірити готовність людей до різкого посилення режиму — від обмежень пересування та комендантської години до мобілізаційних заходів.

Окремо DeepSeek виділяє зовнішній сигнал. На думку чат-бота, розмови про воєнний стан можуть бути спрямовані на те, щоб продемонструвати Україні та Європі готовність Росії перейти до ще жорсткішого формату війни. Паралельно це може бути сигналом силовикам про готовність влади до крайніх заходів.

Ще одна теза DeepSeek — можливі суперечності всередині російської системи. Чат-бот говорить про різні підходи силовиків і представників влади до повного переведення економіки на воєнні рейки. Одні можуть вимагати більшої мобілізації ресурсів, тоді як інші, за цією версією, побоюються наслідків для економіки та доходів бюджету.

Отже, усі три чат-боти сходяться в одному: сама поява теми воєнного стану може мати інформаційну мету й бути сигналом про можливість жорсткіших заходів. Водночас відрізняються акценти: Gemini робить ставку на психологічну підготовку населення, Grok — на перевірку реакції суспільства, а DeepSeek окремо виділяє зовнішній сигнал і можливі суперечності всередині російської системи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, куди Путін може вдарити ядерною зброєю.