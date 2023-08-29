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В Кремле готовятся к новому мятежу: чего боится Путин

Российское руководство было напугано бунтом наемников

сегодня, 13:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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В России может произойти новый мятеж, вполне похожий на бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Так что Кремль уже начал готовиться, ведь совершенно не исключает возможности нового переворота. Об этом сообщает The Moscow Times

В Кремле готовятся к новому мятежу: чего боится Путин

В России готовятся к мятежу (фото из открытых источников)

В публикации журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что спецслужбы уже работают во избежание повторения этой ситуации.


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Также сообщается, что российский президент Владимир Путин получил незабываемые впечатления, когда увидел, что танки приблизились на 200 километров к столице России. Так поступок Пригожина расценили не только как вызов военному руководству, но и нарушение личного приказа Путина. Поэтому назвали угрозой кремлевскому режиму.

А после смерти Пригожина Путин потребовал, чтобы все члены ЧВК "Вагнер" присягнуть на верность перед флагом и поклялись защищать "конституционный строй".

Но эксперты подчеркивают, что у Пригожина был запасной план. Он оставил после себя значительные ресурсы, а именно мощные подразделения с боевым опытом на войне в Украине, Африке, на Ближнем Востоке, огромное количество телеграмм-каналов, политтехнологов. Именно поэтому организация Пригожина опасна для Кремля. Следовательно, Путин собирается ее расформировать.

"Многие члены "Вагнера" считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власть не может игнорировать такие риски", — говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кого убьют после Пригожина . Гость пропагандистского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Игорь Марков заявил, что российский генерал Сергей Суровикин станет следующей жертвой после Пригожина. Соответствующий отрывок опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко в Twitter.



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