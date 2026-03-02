В Кремле подтвердили, что позиция России по переговорному процессу по урегулированию конфликта в Украине осталась неизменной, несмотря на недавние удары США и Израиля по Ирану. Как сообщает российская служба BBC, об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Фото: из открытых источников

По его словам, гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других чиновников не повлияла на позицию Москвы в контексте переговоров по Украине.



"Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является лучшим способом, и Россия сохраняет свою открытость, чтобы обеспечить свои интересы именно этими мирными методами", – подчеркнул Песков.

Он также добавил, что РФ ценит посреднические усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, однако подчеркнул: "доверяем мы прежде всего только себе".

Напомним, ранее Владимир Путин отреагировал на смерть аятоллы Хаменеи. Президент России послал телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов со стороны Израиля. В сообщении Путин отметил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном.

