logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі гучно висловилися про впив ударів США по Ірану на переговори щодо України: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі гучно висловилися про впив ударів США по Ірану на переговори щодо України: деталі

Раніше російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть аятоли Хаменеї

2 березня 2026, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Кремлі підтвердили, що позиція Росії щодо переговорного процесу з врегулювання конфлікту в Україні залишилася незмінною, попри недавні удари США та Ізраїлю по Ірану. Як повідомляє російська служба ВВС, про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

У Кремлі гучно висловилися про впив ударів США по Ірану на переговори щодо України: деталі

Фото: з відкритих джерел

За його словами, загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та інших високопосадовців не вплинула на позицію Москви в контексті переговорів щодо України.

"Росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", – підкреслив Пєсков. 

Він також додав, що РФ цінує посередницькі зусилля, які здійснюють Сполучені Штати, однак наголосив: "довіряємо ми насамперед тільки собі".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін відреагував на смерть аятоли Хаменеї. Президент Росії надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів з боку Ізраїлю. У повідомленні Путін зазначив, що у Росії Хаменеї пам’ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном.

Як вже писали "Коментарі", Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке забороняє відключення електроенергії для українських споживачів за умови, що більшість користувачів однієї лінії отримують струм від розподіленої генерації. Це важливий крок у підтримку стабільності енергопостачання та заохочення впровадження нових джерел енергії на місцевому рівні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини