У Кремлі підтвердили, що позиція Росії щодо переговорного процесу з врегулювання конфлікту в Україні залишилася незмінною, попри недавні удари США та Ізраїлю по Ірану. Як повідомляє російська служба ВВС, про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та інших високопосадовців не вплинула на позицію Москви в контексті переговорів щодо України.



"Росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом Путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є найкращим способом, і Росія зберігає свою відкритість, щоб забезпечити свої інтереси саме цими мирними методами", – підкреслив Пєсков.

Він також додав, що РФ цінує посередницькі зусилля, які здійснюють Сполучені Штати, однак наголосив: "довіряємо ми насамперед тільки собі".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін відреагував на смерть аятоли Хаменеї. Президент Росії надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів з боку Ізраїлю. У повідомленні Путін зазначив, що у Росії Хаменеї пам’ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном.

