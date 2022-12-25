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В Кремле хотят нажиться на бежавших из страны: что известно

В России уже придумали, как нажиться на покинувших страну

сегодня, 15:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В РФ намерены увеличить доходы за счет тех граждан, которые покинули родину. Госдума планирует увеличить налоги для такой категории граждан. Об этом говорится на Telegram-канале  главы  российской Государственной думы Вячеслава Володина.

В Кремле хотят нажиться на бежавших из страны: что известно

Вячеслав Володин (фото из открытых источников)

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись назад. Это не правильно. Вполне понятно, почему они сбежали", — пишет чиновник.

Председатель Госдумы утверждает, что якобы осознавшие, что совершили ошибку, уже вернулись обратно на родину.

"Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких. Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве. ", – завершил глава Государственной думы РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие страхи заставили Путина напасть на Украину. Профессор истории международных отношений Кембриджского университета Брендан Симмс считает, что у Путина страхи, создавшие условия для российской агрессии. Ирландский историк Брендан Симмс является троюродным племянником Брайана Гулда-Вершойла, члена Коммунистической партии Ирландии, ставшего советским шпионом и погибшего в советском ГУЛАГе в 1942 году. Профессор истории рассказал о страхах, управляемых Путиным. По словам Симмса, президент России боится действий Запада и самой идеи этого мира, ведь она противостоит идее "русского мира".


 



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Источник: https://t.me/vv_volodin/588
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