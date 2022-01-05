В Кремле и Минске прокомментировали массовые протесты Казахстане

В Казахстане возобновились массовые протесты из-за цен на газ 5 января. Беспорядки продолжаются третий день. Массовые акции в стране начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Протесты в Казахстане, фото из Twitter/румынская сотня

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации в Казахстане и подчеркнул, что страна может решить ситуацию самостоятельно, без помощи международных партнеров. Об этом сообщает издание Медуза.



По словам Пескова, власти Казахстана не обращались за помощью к Российской Федерации. Представитель президента России подчеркнул, что правительство Казахстана в силах самостоятельно решить "внутренние проблемы", поэтому никому вмешиваться в их проблемы не следует.

Спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз высказался о том, что власти его страны наблюдают за протестами с беспокойством. Чиновник подчеркнул, что по содержанию и форме события в Казахстане похожи на протесты, которые всколыхнули Беларусь в 2020 году. Об этом пишет "Белсат TV".

Как сообщал портал "Комментарии", в Казахстане ситуация продолжает усложняться. Страна оказалась полностью отключенной от интернета. Проводной интернет был отключен, когда начались активные столкновения протестующих с силовиками. Мобильный интернет заблокирован уже достаточно долго.

Также мы писали, что в центре Алматы возобновились жесткие стычки протестующих с полицейскими. По данным местных СМИ, митингующие ворвались в здание городской администрации и открыли огонь по военным. В это время правительство страны президент отправило в отставку.





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