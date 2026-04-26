Slava Kot
В Кремле отреагировали на заявления европейских лидеров, которые называют Россию главной угрозой безопасности континента после полномасштабного вторжения в Украину. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такие оценки якобы "ложные" и "глупые".
Спикер Кремля Дмитрий Песков.
Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину ответил на вопрос, что Россия считается главной угрозой для стран Европы.
Отдельно представитель Кремля заявил, что новая система безопасности в Европе якобы невозможна без участия России и учета ее интересов. После этого представитель Путина заявил, что среди лидеров Европы властвует "русофобия".
Песков также утверждает, что в самой Европе якобы усугубляется кризис идентичности, охватывающий вопросы экономики, безопасности и стратегических ориентиров. По его словам, ситуация на континенте "удручающая".
Заявления Кремля раздаются на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и ЕС после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Европейские страны существенно увеличили оборонные бюджеты, усилили поддержку Киева и ввели масштабные санкции против Москвы за нападение на Украину. Часть европейских правительств открыто называет современную Россию долгосрочной угрозой региональной стабильности. Поэтому в ЕС и НАТО все активнее обсуждают новую модель коллективной безопасности, в центре которой находится сдерживание российской агрессии.
