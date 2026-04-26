В Кремле отреагировали на заявления европейских лидеров, которые называют Россию главной угрозой безопасности континента после полномасштабного вторжения в Украину. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такие оценки якобы "ложные" и "глупые".

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину ответил на вопрос, что Россия считается главной угрозой для стран Европы.

"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая Европы", — сказал Песков.

Отдельно представитель Кремля заявил, что новая система безопасности в Европе якобы невозможна без участия России и учета ее интересов. После этого представитель Путина заявил, что среди лидеров Европы властвует "русофобия".

"К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков как основной ориентир выбирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы глупо. Это ошибочно", — заявил спикер Кремля повторив нарративы российской пропаганды.

Песков также утверждает, что в самой Европе якобы усугубляется кризис идентичности, охватывающий вопросы экономики, безопасности и стратегических ориентиров. По его словам, ситуация на континенте "удручающая".

Заявления Кремля раздаются на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и ЕС после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Европейские страны существенно увеличили оборонные бюджеты, усилили поддержку Киева и ввели масштабные санкции против Москвы за нападение на Украину. Часть европейских правительств открыто называет современную Россию долгосрочной угрозой региональной стабильности. Поэтому в ЕС и НАТО все активнее обсуждают новую модель коллективной безопасности, в центре которой находится сдерживание российской агрессии.

