У Кремлі відреагували на заяви європейських лідерів, які називають Росію головною загрозою безпеці континенту після повномасштабного вторгнення в Україну. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що такі оцінки нібито є "помилковими" та "нерозумними".

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну відповів на питання, що Росія вважається головною загрозою для країн Європи.

"Росія не може бути головною загрозою для Європи, тому що Росія, хоч би хто казав, вона, будучи євразійською країною, все-таки це невід'ємна складова Європи", — сказав Пєсков.

Окремо представник Кремля заявив, що нова система безпеки в Європі нібито неможлива без участі Росії та врахування її інтересів. Після цього представник Путіна заявив, що серед лідерів Європи панує "русофобія".

"На жаль, нинішня плеяда європейських політиків як основний орієнтир обирає лінію тотальної русофобії. Проголошення Росії головною загрозою для існування Європи нерозумно. Це помилково", — заявив речник Кремля повторивши наративи російської пропаганди.

Пєсков також стверджує, що в самій Європі нібито посилюється криза ідентичності, яка охоплює питання економіки, безпеки та стратегічних орієнтирів. За його словами, ситуація на континенті є "гнітючою".

Заяви Кремля лунають на тлі різкого погіршення відносин між Росією та ЄС після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. Європейські країни суттєво збільшили оборонні бюджети, посилили підтримку Києва та запровадили масштабні санкції проти Москви за її напад на Україну. Частина європейських урядів відкрито називає сучасну Росію довгостроковою загрозою регіональній стабільності. Саме тому в ЄС та НАТО дедалі активніше обговорюють нову модель колективної безпеки, у центрі якої перебуває стримування російської агресії.

