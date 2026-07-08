В Кремле резко отреагировали на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре, связанной с поставками газа в Турцию. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва считает такие удары угрозой для международной энергетической безопасности и надеется на влияние Анкары на Киев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков прокомментировал атаку на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", состоявшуюся 7 июля, когда ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодар", задействованную в цепочке поставки российского газа в Турцию.

"Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность таких атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы обезопасить киевский режим от таких действий", — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва уже неоднократно поднимала этот вопрос в контактах с турецкой стороной. Представитель Путина утверждает, что Россия обращала внимание Анкары на попытки атаковать инфраструктуру газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", через которые осуществляется транспортировка российского газа.

"Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам против критически важных объектов международной энергетической системы. Мы считаем это очень опасным", – добавил Песков.

Несмотря на резкие заявления, Кремль не привел никаких доказательств масштабных повреждений газотранспортной инфраструктуры или нарушения поставок газа в Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Эрдоган заявил о новых попытках завершить войну в Украине из-за тайных контактов с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что российский экономист назвал единственный фактор, который может вынудить Путина закончить войну.