logo

BTC/USD

61935

ETH/USD

1738.13

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле истерически отреагировали на удары Украины: Песков просит помощи у Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле истерически отреагировали на удары Украины: Песков просит помощи у Турции

Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает максимальные меры для защиты газопроводов "Голубой поток"

8 июля 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле резко отреагировали на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре, связанной с поставками газа в Турцию. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва считает такие удары угрозой для международной энергетической безопасности и надеется на влияние Анкары на Киев.

В Кремле истерически отреагировали на удары Украины: Песков просит помощи у Турции

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков прокомментировал атаку на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", состоявшуюся 7 июля, когда ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодар", задействованную в цепочке поставки российского газа в Турцию.

"Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность таких атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы обезопасить киевский режим от таких действий", — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва уже неоднократно поднимала этот вопрос в контактах с турецкой стороной. Представитель Путина утверждает, что Россия обращала внимание Анкары на попытки атаковать инфраструктуру газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", через которые осуществляется транспортировка российского газа.

"Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам против критически важных объектов международной энергетической системы. Мы считаем это очень опасным", – добавил Песков.

Несмотря на резкие заявления, Кремль не привел никаких доказательств масштабных повреждений газотранспортной инфраструктуры или нарушения поставок газа в Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Эрдоган заявил о новых попытках завершить войну в Украине из-за тайных контактов с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что российский экономист назвал единственный фактор, который может вынудить Путина закончить войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости