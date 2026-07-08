У Кремлі різко відреагували на атаки України по російській енергетичній інфраструктурі, пов'язаній з постачанням газу до Туреччини. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає такі удари загрозою для міжнародної енергетичної безпеки та сподівається на вплив Анкари на Київ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков прокоментував атаку на інфраструктуру газопроводу "Блакитний потік", яка відбулася 7 липня, коли ЗСУ атакували компресорну станцію "Краснодар", що задіяна в ланцюжку постачання російського газу до Туреччини.

"Безумовно, вживаємо максимальних заходів для того, щоб мінімізувати небезпеку таких атак. Але, звичайно ж, ми розраховуємо, що наші турецькі співрозмовники та інші країни будуть використовувати свій вплив для того, щоб застерегти київський режим від таких дій", – заявив представник Кремля.

За словами Пєскова, Москва вже неодноразово порушувала це питання у контактах із турецькою стороною. Представник Путіна стверджує, що Росія звертала увагу Анкари на спроби атакувати інфраструктуру газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", через які здійснюється транспортування російського газу.

"Ми вважаємо, що київський режим постійно демонструє агресивність і схильність до терористичних актів проти критично важливих об'єктів міжнародної енергетичної системи. Ми вважаємо це дуже небезпечним", – додав Пєсков.

Попри різкі заяви, Кремль не навів жодних доказів масштабних пошкоджень газотранспортної інфраструктури чи порушення постачання газу до Туреччини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Туреччини Ердоган заявив про нові спроби завершити війну в Україні через таємні контакти з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що російський економіст назвав єдиний фактор, який може змусити Путіна закінчити війну.