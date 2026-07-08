У Кремлі істерично відреагували на удари України: Пєсков просить допомоги у Туреччини

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Slava Kot
У Кремлі різко відреагували на атаки України по російській енергетичній інфраструктурі, пов'язаній з постачанням газу до Туреччини. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає такі удари загрозою для міжнародної енергетичної безпеки та сподівається на вплив Анкари на Київ.
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков прокоментував атаку на інфраструктуру газопроводу "Блакитний потік", яка відбулася 7 липня, коли ЗСУ атакували компресорну станцію "Краснодар", що задіяна в ланцюжку постачання російського газу до Туреччини.
За словами Пєскова, Москва вже неодноразово порушувала це питання у контактах із турецькою стороною. Представник Путіна стверджує, що Росія звертала увагу Анкари на спроби атакувати інфраструктуру газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", через які здійснюється транспортування російського газу.
Попри різкі заяви, Кремль не навів жодних доказів масштабних пошкоджень газотранспортної інфраструктури чи порушення постачання газу до Туреччини.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Туреччини Ердоган заявив про нові спроби завершити війну в Україні через таємні контакти з Путіним.
Також "Коментарі" писали, що російський економіст назвав єдиний фактор, який може змусити Путіна закінчити війну.