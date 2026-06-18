Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что результаты саммита "Группы семи" во Франции могли быть сформированы под "вредным" влиянием европейских лидеров на президента США Дональда Трампа.

Трамп и Путин. Фото: AFP

Юрий Ушаков прокомментировал российским СМИ саммит G7 и решения, которые лидеры стран приняли на нем по Украине. По его словам, европейские лидеры повлияли на позицию Трампа.

"Европейцы оказывают неполезное влияние, это понятно, но Трамп тоже сильный политик и придерживается своих взглядов", — сказал Ушаков.

Помощник Путина утверждает, что во время саммита G7 президента США "накачивали вредными идеями" по поводу войны России против Украины.

"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "Большой семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями", – заявил Ушаков.

Он добавил, что по завершении саммита G7 во Франции контактов между Россией и США не происходило.

Состоявшийся в Эвиан-ле-Бен саммит "Большой семерки" был сосредоточен на вопросах безопасности, санкционной политики и поддержки Украины. По итогам встречи лидеры G7 подтвердили готовность усиливать военную помощь Киеву и расширять оборонное сотрудничество. В частности, в совместном заявлении говорилось о возможности предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на ее территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как одно фото Зеленского сменило позицию Трампа на саммите G7.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали срочного разговора с Трампом и Макроном, который может все изменить.