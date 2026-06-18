У Кремлі істерика: помічник Путіна скаржиться, що Трампа "накачали" шкідливими ідеями на саміті G7

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що результати саміту "Групи семи" у Франції могли бути сформовані під "шкідливим" впливом європейських лідерів на президента США Дональда Трампа.

Трамп та Путін. Фото: AFP

Юрій Ушаков прокоментував російським ЗМІ саміт G7 та рішення, які лідери країн прийняли на ньому щодо України. За його словами, європейські лідери вплинули на позицію Трампа.

"Європейці чинять некорисний вплив, це зрозуміло, але Трамп теж сильний політик і дотримується своїх поглядів", — сказав Ушаков.

Помічник Путіна стверджує, що під час саміту G7 президента США "накачували шкідливими ідеями" щодо війни Росії проти України.

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "Великої сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", – заявив Ушаков.

Він додав, що після завершення саміту G7 у Франції контактів між Росією та США не відбувалося.

Саміт "Великої сімки", який відбувся в Евіан-ле-Бен, був зосереджений на питаннях безпеки, санкційної політики та підтримки України. За підсумками зустрічі лідери країн G7 підтвердили готовність посилювати військову допомогу Києву та розширювати оборонну співпрацю. Зокрема, у спільній заяві йшлося про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на її території.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як одне фото Зеленського змінило позицію Трампа на саміті G7.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив деталі термінової розмови з Трампом та Макроном, яка може усе змінити.