Россия продолжает настаивать на своей позиции по запрещению размещения западных войск на территории Украины, называя это "невозможным". Мол, ее подход по этому вопросу остается неизменным. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

Высказывание состоялось на фоне обсуждения мирного плана при посредничестве США. По словам Захаровой, членство Украины в НАТО неприемлемо для России. Она снова обвинила Альянс в попытках втянуть Украину в свою военную структуру, что, по мнению Москвы, создает угрозу для страны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подтвердил, что любое присутствие западных войск, которые могли бы приехать из стран-участниц так называемой коалиции желающих, будет категорически отклонено.

Напомним, что принятый США и Россией 28-пунктный мирный план предусматривает, среди прочего, запрет вступления Украины в НАТО и отсутствие иностранных военных после заключения мира. По мнению экспертов, документ ставит Украину в крайне невыгодное положение, фактически принуждая к капитуляции. Он предусматривает драконовские меры, которые предоставляют Москве беспрецедентный контроль над военным и политическим суверенитетом страны.

В то же время CNN сообщает, что США и Украина не согласовали три ключевых пункта мирного плана. Речь идет о чрезвычайно чувствительных вопросах: территориальных уступках, ограничении численности Вооруженных сил Украины и отказе от планов вступления в НАТО. Самое последнее для Киева неприемлемо. Такая уступка создала бы опасный прецедент, давая России фактическое право вето на решение Альянса, членом которого она не является.

Как уже писали "Комментарии", западные союзники Украины активно обсуждают разные сценарии мирного урегулирования конфликта с Россией. В то же время, ни один из предложенных планов — ни американский, ни европейский — не предусматривает размещения иностранных войск на территории Украины. Основное внимание уделяется только гарантиям безопасности, в частности, потенциальному применению пятой статьи НАТО как залога защиты от внешней агрессии со стороны США и союзников, отметил полковник в отставке Джон Мир.