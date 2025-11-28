У Кремлі видали дику заяву про майбутній мирний план: вимога агресора вражає

Росія продовжує наполягати на своїй позиції щодо заборони розміщення західних військ на території України, називаючи це “неможливим”. Мовляв, її підхід щодо цього питання залишається незмінним. Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

Висловлювання відбулося на тлі обговорення мирного плану за посередництва США. За словами Захарової, членство України в НАТО є неприйнятним для Росії. Вона знову звинуватила Альянс у спробах втягнути Україну у свою військову структуру, що, на думку Москви, створює загрозу для країни.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко підтвердив, що будь-яка присутність західних військ, які могли б приїхати з країн-учасниць так званої “коаліції охочих”, буде категорично відхилена.

Нагадаємо, що ухвалений США та Росією 28-пунктний “мирний план” передбачає, серед іншого, заборону вступу України до НАТО та відсутність іноземних військових після укладення миру. На думку експертів, документ ставить Україну у вкрай невигідне становище, фактично змушуючи до капітуляції. Він передбачає “драконівські заходи”, які надають Москві безпрецедентний контроль над військовим та політичним суверенітетом країни.

Водночас CNN повідомляє, що США та Україна не погодили три ключові пункти мирного плану. Йдеться про надзвичайно чутливі питання: територіальні поступки, обмеження чисельності Збройних сил України та відмову від планів щодо вступу до НАТО. Саме останнє для Києва є неприйнятним. Така поступка створила б небезпечний прецедент, даючи Росії фактичне право вето на рішення Альянсу, членом якого вона не є.

Як вже писали "Коментарі", західні союзники України активно обговорюють різні сценарії мирного врегулювання конфлікту з Росією. Водночас жоден із запропонованих планів — ні американський, ні європейський — не передбачає розміщення іноземних військ на території України. Основна увага приділяється лише гарантіям безпеки, зокрема потенційному застосуванню п’ятої статті НАТО як запоруки захисту від зовнішньої агресії з боку США та союзників, зазначив полковник у відставці Джон Світ.