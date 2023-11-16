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В Кремле критически отреагировали на решение Чехии: Песков пригрозил ответными мерами

Появилась реакция Кремля на решение Чехии по блокированию активов России в стране. Песков говорит об абсолютном недоумении от действия чешского правительства.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Чехии заморозить все российские государственные активы в стране. Песков заявил, что решение было противозаконным и пригрозил зеркальным ответом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле критически отреагировали на решение Чехии: Песков пригрозил ответными мерами

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Правительство Чехии 15 ноября объявило, что было одобрено замораживание всех активов РФ на территории Чехии. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, теперь деятельность, которую Кремль использовал для убийств украинцев окончена.


В России отреагировали на решение Чехии обвинениями, угрозами и назвали позицию чешского правительства "антироссийской".

"Глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное удивление, мы категорически отвергаем такую позицию, не принимаем ее", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков заявил о поиске зеркальных мер по блокированию чешских активов на территории России.

"Надо проанализировать, что здесь есть у чехов. Разумеется, в случае формализации недружественных шагов ответ будет дан", — пригрозил Дмитрий Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз распространил российскую пропаганду. Спикер Кремля попытался рассказать о "концептуальной правде" о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинцы, получившие защиту в Чехии, начали массово уезжать из этой европейской страны. По данным главы МВД Вита Ракушана из Чехии уехало около 200 тыс. человек с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



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Источник: https://www.interfax.ru/
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