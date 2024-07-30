Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков наехал на американских разведчиков, которые заявили, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы, которые пройдут осенью в Соединенных Штатах.

Дмитрий Песков

"Что касается этих обвинений, то они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им надо искать врагов. Лучше врага, чем Россия, придумать американцы не могут", — заявил спикер кремлевского диктатора.

При этом известно, что американские разведчики сообщили, что Россия обращается к неосведомленным коммерческим пиар-фирмам и американским гражданам ради распространения дезинформации относительно президентских выборов. По их информации, Россия разрабатывает новую стратегию вмешательства в выборы США через использование коммерческих пиар-фирм и американских граждан. Разведка США подчеркивает усиливающуюся угрозу вмешательства России в выборы на фоне активного использования коммерческих компаний для распространения кремлевской пропаганды. В разведке подчеркнули, что американцам необходимо быть бдительными и различать истинную информацию от дезинформации, особенно в социальных сетях, где распространяется иностранная пропаганда.

" Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он происходит от соотечественников-американцев или происходит из Соединенных Штатов " , — предупреждает чиновник из Офиса директора Национальной разведки США .

Кроме этого в разведке США сообщили, что есть еще признаки вмешательства Ирана и определенные осторожные действия Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Камала Харрис и кандидат в президенты Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Их разделяет всего 1%.



