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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков наехал на американских разведчиков, которые заявили, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы, которые пройдут осенью в Соединенных Штатах.
Дмитрий Песков
При этом известно, что американские разведчики сообщили, что Россия обращается к неосведомленным коммерческим пиар-фирмам и американским гражданам ради распространения дезинформации относительно президентских выборов. По их информации, Россия разрабатывает новую стратегию вмешательства в выборы США через использование коммерческих пиар-фирм и американских граждан. Разведка США подчеркивает усиливающуюся угрозу вмешательства России в выборы на фоне активного использования коммерческих компаний для распространения кремлевской пропаганды. В разведке подчеркнули, что американцам необходимо быть бдительными и различать истинную информацию от дезинформации, особенно в социальных сетях, где распространяется иностранная пропаганда.
Кроме этого в разведке США сообщили, что есть еще признаки вмешательства Ирана и определенные осторожные действия Китая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Камала Харрис и кандидат в президенты Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Их разделяет всего 1%.
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