Новый рейтинг кандидатов в президенты США: кто вырвался вперед

Вице-президент США Камала Харрис и кандидат в президенты Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Их разделяет всего 1%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

По информации NYT и института Siena College, за бывшего главу Белого дома готовы отдать голоса 48% избирателей, а за вице-президента – 47%. Речь идет о вероятных избирателях.

Среди зарегистрированных ситуация отличается на два процентных пункта: за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Харрис — 46%.

Издание отмечает, что сократить значительное преимущество Трампа помогло, вероятно, быстрое переформатирование демократической коалиции. Как пишет NYT, Харрис получила 93% поддержки от демократов — ровно такую же долю, которую Трамп получал от республиканцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис, которая, скорее всего, станет соперницей Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, уступает ему в пределах статистической погрешности, в то же время ее кандидатуру поддерживает большинство зарегистрированных избирателей Демократической партии. Об этом свидетельствует опрос, который проводился по заказу телеканала CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – все меньше времени остается до очередных выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. После того, как действующий глава Белого дома, член Демократической партии Джо Байден снялся с избирательной гонки, наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от политсилы является вице-президент США Камала Гаррис. Британское издание The Times проанализировало позицию вице-президента США по Украине.



