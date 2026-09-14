В Кремле начали искать замену Путину: в списке кандидатов две фамилии

В российских политических элитах могут обсуждать сценарий смены власти после Владимира Путина. Журналист Роман Цымбалюк заявил, что среди потенциальных преемников российского диктатора рассматривают мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Цымбалюк в эфире собственного YouTube-канала заявил, что часть российских и западных элит может быть заинтересована в появлении в Кремле политика, с которым будет проще договариваться о прекращении войны и будущем России, чем с Путиным. Журналист утверждает, что потенциальный преемник Путина должен быть не столько идеологом войны, сколько "хозяйственником", способным обеспечить управляемость страны и начать переговоры с Западом.

Одним из таких кандидатов Цымбалюк назвал Собянина. По его мнению, мэр Москвы пытается дистанцироваться от наиболее острых заявлений по поводу войны, одновременно сохраняя влиятельность внутри российской системы.

"Собянин. Это крепкий хозяйственник, человек, почему-то дистанцирующийся от войны. Вы не знаете, почему?", — риторически спрашивает Цымбалюк.

Второй фамилией в списке взамен стал Мишустин. По словам журналиста, премьер-министр РФ также публично не демонстрирует такой активности в военной риторике, как Путин и некоторые другие представители российских властей.

"Есть еще Мишустин, премьер-министр Российской Федерации. Казалось бы, не последняя должность в российских всех этих расписаниях. Если внимательно посмотреть, эти люди постоянно молчат", — отметил журналист.

В то же время, Цымбалюк отметил, что о будущем России после Путина могут думать и другие высокопоставленные чиновники, среди которых министр обороны Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников.

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