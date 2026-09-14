В Кремле начали искать замену Путину: в списке кандидатов две фамилии

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Slava Kot
В российских политических элитах могут обсуждать сценарий смены власти после Владимира Путина. Журналист Роман Цымбалюк заявил, что среди потенциальных преемников российского диктатора рассматривают мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Роман Цымбалюк в эфире собственного YouTube-канала заявил, что часть российских и западных элит может быть заинтересована в появлении в Кремле политика, с которым будет проще договариваться о прекращении войны и будущем России, чем с Путиным. Журналист утверждает, что потенциальный преемник Путина должен быть не столько идеологом войны, сколько "хозяйственником", способным обеспечить управляемость страны и начать переговоры с Западом.
Одним из таких кандидатов Цымбалюк назвал Собянина. По его мнению, мэр Москвы пытается дистанцироваться от наиболее острых заявлений по поводу войны, одновременно сохраняя влиятельность внутри российской системы.
Второй фамилией в списке взамен стал Мишустин. По словам журналиста, премьер-министр РФ также публично не демонстрирует такой активности в военной риторике, как Путин и некоторые другие представители российских властей.
В то же время, Цымбалюк отметил, что о будущем России после Путина могут думать и другие высокопоставленные чиновники, среди которых министр обороны Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников.