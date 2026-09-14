У Кремлі почали шукати заміну Путіну: у списку кандидатів два прізвища

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Slava Kot
У російських політичних елітах можуть обговорювати сценарій зміни влади після Володимира Путіна. Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що серед потенційних наступників російського диктатора розглядають мера Москви Сергія Собяніна та прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Роман Цимбалюк в ефірі власного YouTube-каналу заявив, що частина російських та західних еліт може бути зацікавлена у появі в Кремлі політика, з яким буде простіше домовлятися про припинення війни та майбутнє Росії, ніж з Путіним. Журналіст стверджує, що потенційний наступник Путіна мав би бути не стільки ідеологом війни, скільки "господарником", здатним забезпечити керованість країни та почати переговори з Заходом.
Одним з таких кандидатів Цимбалюк назвав Собяніна. На його думку, мер Москви намагається дистанціюватися від найбільш гострих заяв щодо війни, водночас зберігаючи впливовість усередині російської системи.
Другим прізвищем у списку на заміну став Мішустін. За словами журналіста прем’єр-міністр РФ також публічно не демонструє такої активності у воєнній риториці, як Путін та деякі інші представники російської влади.
Водночас Цимбалюк зауважив, що про майбутнє Росії після Путіна можуть думати й інші високопоставлені чиновники, серед яких міністр оборони Андрій Білоусов та міністр економічного розвитку Максим Решетніков.