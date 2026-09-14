У Кремлі почали шукати заміну Путіну: у списку кандидатів два прізвища

У російських політичних елітах можуть обговорювати сценарій зміни влади після Володимира Путіна. Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що серед потенційних наступників російського диктатора розглядають мера Москви Сергія Собяніна та прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роман Цимбалюк в ефірі власного YouTube-каналу заявив, що частина російських та західних еліт може бути зацікавлена у появі в Кремлі політика, з яким буде простіше домовлятися про припинення війни та майбутнє Росії, ніж з Путіним. Журналіст стверджує, що потенційний наступник Путіна мав би бути не стільки ідеологом війни, скільки "господарником", здатним забезпечити керованість країни та почати переговори з Заходом.

Одним з таких кандидатів Цимбалюк назвав Собяніна. На його думку, мер Москви намагається дистанціюватися від найбільш гострих заяв щодо війни, водночас зберігаючи впливовість усередині російської системи.

"Собянін. Це міцний господарник, людина, яка чомусь дистанціюється від війни. Ви не знаєте, чому?", — риторично запитує Цимбалюк.

Другим прізвищем у списку на заміну став Мішустін. За словами журналіста прем’єр-міністр РФ також публічно не демонструє такої активності у воєнній риториці, як Путін та деякі інші представники російської влади.

"Є ще Мішустін, прем'єр-міністр Російської Федерації. Здавалося б, не остання посада в російських цих усіх розкладах. Якщо уважно подивитися, ці люди постійно мовчать", — зазначив журналіст.

Водночас Цимбалюк зауважив, що про майбутнє Росії після Путіна можуть думати й інші високопоставлені чиновники, серед яких міністр оборони Андрій Білоусов та міністр економічного розвитку Максим Решетніков.

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