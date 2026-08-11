В Кремле начали призывать Путина «уничтожить все, что можно» в Украине: какая причина

Российская пропаганда вновь усиливает воинственную риторику. На государственных телеканалах РФ прозвучали призывы использовать якобы открывшееся для Москвы "окно возможностей" и наносить по Украине максимально мощные удары.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как пишет британское издание Daily Express, соответствующее заявление сделал российский военный эксперт и полковник в отставке Юрий Кнутов в эфире программы "60 минут". По его словам, Россия должна якобы воспользоваться текущей ситуацией и атаковать Украину "каждый день, по максимуму".

Кнутов также заявил о необходимости "уничтожить все, что можно уничтожить". При этом российский эксперт восхищался действиями Ирана во время недавнего противостояния с США и отдельно хвалил иранские баллистические ракеты.

Подобная риторика прозвучала на фоне сообщений о том, что Кремль якобы может рассматривать возможность дальнейшей военной эскалации, включая потенциальное противостояние с НАТО.

При этом заявления Кнутова оказались далеко не единственными. Незадолго до этого другой российский пропагандист, Игорь Коротченко, рассуждал о возможности применения Россией ядерного оружия. В эфире той же программы он утверждал, что Москва могла бы использовать подобный сценарий для ударов по транспортной инфраструктуре западных областей Украины.

Таким образом, российское информационное пространство демонстрирует очередной виток угроз и призывов к эскалации. Пропагандисты не только оправдывают продолжение войны, но и публично обсуждают необходимость усиления ударов по украинской инфраструктуре.

Особенно показательно, что подобные заявления звучат на фоне сообщений о возможном расширении войны за пределы Украины. Однако риторика российских экспертов сама по себе не подтверждает наличие у Кремля конкретного плана атаки на страны НАТО.

Тем временем Украина продолжает усиливать дальние удары по российским военным и инфраструктурным объектам, пытаясь ограничить возможности армии РФ продолжать войну.

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