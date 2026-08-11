У Кремлі почали закликати Путіна «знищити все, що можна» в Україні: яка причина

Російська пропаганда знову посилює войовничу риторику. На державних телеканалах РФ прозвучали заклики використовувати "вікно можливостей", що нібито відкрилося для Москви, і завдавати по Україні максимально потужних ударів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як пише британське видання Daily Express, відповідну заяву зробив російський військовий експерт та полковник у відставці Юрій Кнутов в ефірі програми "60 хвилин". За його словами, Росія має нібито скористатися поточною ситуацією та атакувати Україну "щодня, щонайбільше".

Батіг також заявив про необхідність "знищити все, що можна знищити". При цьому російський експерт захоплювався діями Ірану під час недавнього протистояння зі США та окремо хвалив іранські балістичні ракети.

Подібна риторика прозвучала на тлі повідомлень про те, що Кремль нібито може розглядати можливість подальшої військової ескалації, включно з потенційним протистоянням з НАТО.

При цьому заяви Кнутова виявилися далеко не єдиними. Незадовго до цього інший російський пропагандист Ігор Коротченко міркував про можливість застосування Росією ядерної зброї. В ефірі тієї ж програми він стверджував, що Москва могла б використати такий сценарій для ударів по транспортній інфраструктурі західних областей України.

Таким чином, російський інформаційний простір демонструє черговий виток погроз та закликів до ескалації. Пропагандисти не лише виправдовують продовження війни, а й публічно обговорюють необхідність посилення ударів українською інфраструктурою.

Особливо показово, що такі заяви звучать на тлі повідомлень про можливе розширення війни за межі України. Проте риторика російських експертів сама не підтверджує наявність у Кремля конкретного плану атаки на країни НАТО.

Тим часом, Україна продовжує посилювати дальні удари по російських військових та інфраструктурних об'єктах, намагаючись обмежити можливості армії РФ продовжувати війну.

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