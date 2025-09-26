Россия, продолжающая агрессивные действия на международной арене, утверждает, что ее военная авиация действует исключительно в рамках международного права. С соответствующим заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя резкую реакцию Запада на многочисленные нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Фото: из открытых источников

Песков подверг критике намерения Альянса применять силу в случае дальнейших нарушений со стороны российских самолетов. Он возмущенно отреагировал на сообщение, что НАТО готово сбивать самолеты-нарушители, и обвинил Запад в безосновательных обвинениях.

"Это очень безответственное заявление, очень безответственное. Обвинение России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались куда-то — безосновательны. Убедительных доказательств этому не было представлено", — заявил Песков.

В то же время, издание Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило: НАТО готова прибегнуть к решительным действиям в ответ на дальнейшие провокации в небе, включая возможность сбивания российских самолетов. По данным журналистов, на этой неделе дипломатические каналы уже донесли в Кремль жесткое предупреждение.

С похожей позицией выступила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что страны ЕС не должны исключать вариант сбивания российских военных самолетов, нарушающих их воздушное пространство.

Как уже писали "Комментарии", недавно в небе над несколькими европейскими странами отмечали российские беспилотники и самолеты. Несмотря на очевидную вооруженную агрессию, НАТО не предоставило Москве решительного ответа. Владимир Зеленский считает, что такое поведение только поощряет Путина к дальнейшим провокациям. Об этом президент Украины сообщил в интервью журналисту издание Axios.