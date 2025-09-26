У Кремлі нахабно відповіли НАТО на погрози щодо літаків: деталі

Росія, яка продовжує агресивні дії на міжнародній арені, стверджує, що її військова авіація діє виключно в межах міжнародного права. З відповідною заявою виступив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи різку реакцію Заходу на численні порушення повітряного простору країн НАТО.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков розкритикував наміри Альянсу застосовувати силу у випадку подальших порушень з боку російських літаків. Він обурено відреагував на повідомлення, що НАТО готове збивати літаки-порушники, і звинуватив Захід у безпідставних звинуваченнях.

"Це дуже безвідповідальна заява, дуже безвідповідальна. Звинувачення Росії в тому, що її військові літаки порушували чийсь повітряний простір і вторгалися кудись — безпідставні. Переконливих доказів цьому представлено не було", — заявив Пєсков.

Водночас видання Bloomberg, посилаючись на джерела у дипломатичних колах, повідомило: НАТО готове вдатися до рішучих дій у відповідь на подальші провокації в небі, включно з можливістю збиття російських літаків. За даними журналістів, цього тижня дипломатичні канали вже донесли до Кремля жорстке попередження.

Зі схожою позицією виступила й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що країни ЄС не повинні виключати варіант збивання російських військових літаків, які порушують їхній повітряний простір.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно в небі над кількома європейськими країнами помічали російські безпілотники та літаки. Незважаючи на очевидну збройну агресію, НАТО не надало Москві рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає, що така поведінка лише заохочує Путіна до подальших провокацій. Про це президент України повідомив в інтерв’ю журналісту видання Axios.