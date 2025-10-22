Пауза, которая сложилась в процессе подготовки саммита Владимира Путина и Дональда Трампа требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что встреча Путина и Трампа была обоюдным желанием двух президентов. Но подготовка новых переговоров Путина и Трампа оказалась окружена большим количеством сплетен и пересудов, большей частью они не соответствуют действительности.

Также Дмитрий Песков повторил тезис, который озвучивал вчера о том, что сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить и новостей по этому вопросу нет.

Аналитики напомнили, что Лавров повторил тезис, который ранее озвучивала Москва о том, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Россия не пересмотрела свои взгляды с саммита на Аляске в августе 2025 года и ей нужно не краткосрочное прекращение огня, которое "никуда не ведет", а "долгосрочный стабильный мир".



