Пауза, що склалася у процесі підготовки саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа потребує втручання на найвищому рівні, але воно має бути підготовлене. Про це у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Головний рупор Кремля зазначив, що зустріч Путіна та Трампа була взаємним бажанням двох президентів. Але підготовка нових переговорів Путіна і Трампа виявилася оточена великою кількістю пліток і пересудів, переважно вони не відповідають дійсності.

Також Дмитро Пєсков повторив тезу, яка озвучувала вчора про те, що терміни зустрічі Путіна і Трампа ще доведеться визначити і новин з цього питання немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мир в Україні стає катастрофічно залежним від результатів переговорів США-Китай. Однак в Україні мало хто про це замислюється. Путін фактично відмовився від переговорів, де лінія фронту є лінією розмежування. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – останні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про війну в Україні стали своєрідним сигналом адміністрації США щодо планів Росії у війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що Лавров повторив тезу, яку раніше озвучувала Москва про те, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. За його словами, Росія не переглянула свої погляди з саміту на Алясці у серпні 2025 року і їй потрібне не короткострокове припинення вогню, яке "нікуди не веде", а "довгостроковий стабільний мир".



