В Кремле напомнили "пророчество" Жириновского о точном годе начала Третьей мировой войны

В российских медиа и соцсетях распространился старый прогноз покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, говорившего, что Третья мировая война может начаться в 2027 году. На фоне войны РФ против Украины и эскалации на Ближнем Востоке его слова напомнил пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Жириновский прогнозировал Третью мировую войну в 2027 году. Фото из открытых источников

На распространенном видео Жириновский утверждает, что грядущий глобальный конфликт якобы бы не будет классической ядерной войной.

"Это будет не всемирная ядерная война, локальная, с применением самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее ядерного оружия. Это будет гипероружие", — прогнозировал Жириновский.

Свой прогноз начала третьей мировой войны политик объяснял изменениями в мировом балансе сил. По мнению Жириновского, США постепенно теряют глобальное влияние, Европа переживает политическое и демографическое устаревание, а Китай не готов взять на себя роль нового мирового гегемона.

В результате политик предполагал, что эскалация может начаться с небольшой страны на юге Европы, однако конкретного государства не называл. Жириновский объяснял выбор 2027 года тем, что для масштабного конфликта государствам якобы нужно время для подготовки.

Владимир Жириновский был известен скандальными заявлениями и агрессивной имперской риторикой. Его сторонники часто называли политика "пророком", вспоминая некоторые его прогнозы по поводу международных конфликтов, в частности войны против Украины. Однако большинство аналитиков считают эти "предсказания" не являются даром провидения, а обычным озвучиванием планов Кремля, к которым он имел доступ как приближенное к власти лицо. Жириновский скончался в 2022 году.

