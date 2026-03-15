У Кремлі згадали "пророцтво" Жириновського про точний рік початку Третьої світової війни

У російських медіа та соцмережах поширився старий прогноз покійного лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який говорив, що Третя світова війна може розпочатися у 2027 році. На фоні війни РФ проти України та ескалації на Близькому Сході його слова нагадав пропагандист кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Жириновський прогнозував Третю світову війну у 2027 році. Фото з відкритих джерел

На поширеному відео Жириновський стверджує, що майбутній глобальний конфлікт нібито не буде класичною ядерною війною.

"Це буде не всесвітня ядерна війна, локальна, із застосуванням найпотужнішої зброї, яку, можливо, можна буде вважати ще сильнішою за ядерну зброю. Це буде гіперзброя", — прогнозував Жириновський.

Свій прогноз початку Третьої світової війни політик пояснював змінами у світовому балансі сил. На думку Жириновського, США поступово втрачають глобальний вплив, Європа переживає політичне та демографічне старіння, а Китай не готовий взяти на себе роль нового світового гегемона.

Як наслідок політик припускав, що ескалація може початися з невеликої країни на півдні Європи, однак конкретну державу не називав. Жириновський пояснював вибір 2027 року тим, що для масштабного конфлікту державам нібито потрібен час для підготовки.

Володимир Жириновський був відомий скандальними заявами та агресивною імперською риторикою. Його прихильники часто називали політика "пророком", згадуючи деякі його прогнози щодо міжнародних конфліктів, зокрема війни проти України. Проте більшість аналітиків вважають ці "передбачення" не є даром провидіння, а звичайним озвучуванням планів Кремля, до яких він мав доступ як наближена до влади особа. Жириновський помер у 2022 році.

