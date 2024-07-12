В Кремле нашли объяснение, почему в РФ может перестать работать YouTube

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что в РФ хотят ограничить доступ к YouTube. По его словам, российские власти не планируют этого делать.

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"Нет, планов таких не было", — сказал он российским журналистам.

Впрочем, работа YouTube, вероятно, все же будет ограничена. Но в РФ, конечно же, нашли "причину" почему это будет сделано, но не по вине Кремля.

"Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", — заявил Песков.

При этом у спикера Кремля спросили о том, не планирует ли Россия обращаться к YouTube с просьбой урегулировать ситуацию с оборудованием.

"Я не исключаю, что наши соответствующие компании и ведомства обращались к YouTube. Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Компания сама избрала этот путь, мы можем сожалеть только в этой связи, но, конечно же, уход имеет свои технологические последствия", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube.

При этом российские журналисты уже заявили о том, что осенью этого года РФ может перейти к блокировке видеохостинга YouTube. Это произойдет, если в стране объявят новую волну мобилизации. В зависимости от политической ситуации, YouTube либо будет полностью заблокирован, либо будет работать в режиме "замедления".





