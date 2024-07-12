В Кремле нашли объяснение, почему в РФ может перестать работать YouTube

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что в РФ хотят ограничить доступ к YouTube. По его словам, российские власти не планируют этого делать.
YouTube
Впрочем, работа YouTube, вероятно, все же будет ограничена. Но в РФ, конечно же, нашли "причину" почему это будет сделано, но не по вине Кремля.
При этом у спикера Кремля спросили о том, не планирует ли Россия обращаться к YouTube с просьбой урегулировать ситуацию с оборудованием.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube.
При этом
российские журналисты уже заявили о том, что осенью этого года РФ может перейти к блокировке видеохостинга YouTube. Это произойдет, если в стране
объявят новую волну мобилизации. В зависимости от политической ситуации,
YouTube либо будет полностью заблокирован, либо будет работать в режиме
"замедления".
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