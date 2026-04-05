В Кремле насмешками отреагировали на угрозы Трампа вывести США из НАТО

В России иронически отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о возможности выхода страны из НАТО. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал подобные угрозы "политическим шоу" и заявил, что такой сценарий вряд ли возможен.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что американская политическая система фактически не разрешает президенту США единолично принять решение о выходе из НАТО. По его словам, даже по желанию Трампа этот шаг должен пройти сложную законодательную процедуру.

"Ни Трамп, ни Америка не выйдут из НАТО. В этом нет смысла, и Конгресс этого не позволит. Риторика Трампа – это чистое шоуменство. Хотя возможны и символические шаги, такие как сокращение численности американского контингента или отказ от поставок чего-либо. Но это самое заметное", — сказал Медведев.

Дискуссии вокруг будущего НАТО усилились после того, как Трамп заявил, что "безусловно" рассматривает возможность выхода США из организации. Заявления Трампа прозвучали на фоне войны на Ближнем Востоке, которую страны НАТО проигнорировали, несмотря на призывы американского лидера присоединиться к конфликту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп высмеял, как президента Франции Эмманюэля Макрона бьет его жена Брижит Макрон. После этого Франция ответила гневными сообщениями на слова американского президента, а затем появилась реакция самого Макрона на скандальные заявления Трампа.

Также "Комментарии" писали о реакции Польши на заявление Трампа о возможном выходе США из НАТО. Кроме того, отреагировали на слова американского лидера и в Чехии.