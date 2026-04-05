logo_ukra

BTC/USD

69104

ETH/USD

2121.55

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія У Кремлі насмішками відреагували на погрози Трампа вивести США з НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі насмішками відреагували на погрози Трампа вивести США з НАТО

Дмитро Медведєв назвав погрози Трампа щодо виходу США з НАТО політичним шоу.

5 квітня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росії іронічно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про можливість виходу країни з НАТО. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав подібні погрози "політичним шоу" та заявив, що такий сценарій навряд чи можливий.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що американська політична система фактично не дозволяє президенту США одноосібно ухвалити рішення про вихід з НАТО. За його словами, навіть за бажання Трампа цей крок має пройти складну законодавчу процедуру.

"Ні Трамп, ні Америка не вийдуть з НАТО. У цьому немає сенсу, і Конгрес цього не дозволить. Риторика Трампа – це чисте шоуменство. Хоча можливі й символічні кроки, такі як скорочення чисельності американського контингенту або відмова від поставок чогось. Але це найпомітніше", — сказав Медведєв.

Дискусії навколо майбутнього НАТО посилилися після того, як Трамп заявив, що "безумовно" розглядає можливість виходу США з організації. Заяви Трампа пролунали на тлі війни на Близькому Сході, яку країни НАТО проігнорували попри заклики американського лідера приєднатися до конфлікту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп висміяв, як президента Франції Емманюеля Макрона бʼє його дружина Бріжит Макрон. Після цього Франція відповіла гнівними повідомленнями на слова американського президента, а згодом з'явилася реакця самого Макрона на скандальні заяви Трампа.

Також "Коментарі" писали про реакція Польщі на заяву Трампа щодо можливого виходу США з НАТО. Крім того, відреагували на слова американського лідера також у Чехії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://defence-blog.com/russia-mocks-trump-nato-withdrawal-threat/
Теги:

Новини

Всі новини