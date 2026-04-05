У Кремлі насмішками відреагували на погрози Трампа вивести США з НАТО

У Росії іронічно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про можливість виходу країни з НАТО. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав подібні погрози "політичним шоу" та заявив, що такий сценарій навряд чи можливий.

Дмитро Медведєв заявив, що американська політична система фактично не дозволяє президенту США одноосібно ухвалити рішення про вихід з НАТО. За його словами, навіть за бажання Трампа цей крок має пройти складну законодавчу процедуру.

"Ні Трамп, ні Америка не вийдуть з НАТО. У цьому немає сенсу, і Конгрес цього не дозволить. Риторика Трампа – це чисте шоуменство. Хоча можливі й символічні кроки, такі як скорочення чисельності американського контингенту або відмова від поставок чогось. Але це найпомітніше", — сказав Медведєв.

Дискусії навколо майбутнього НАТО посилилися після того, як Трамп заявив, що "безумовно" розглядає можливість виходу США з організації. Заяви Трампа пролунали на тлі війни на Близькому Сході, яку країни НАТО проігнорували попри заклики американського лідера приєднатися до конфлікту.

