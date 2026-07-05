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В Кремле настоящая паника: кого стали искать для защиты Москвы

В России был открыт набор операторов беспилотников для защиты Москвы.

5 июля 2026, 17:05
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Автор:
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Slava Kot

Россия активизирует меры по защите Москвы от украинских беспилотников. На фоне регулярных атак по российской столице на крупнейшем сайте по поиску работы HeadHunter появилось объявление о наборе операторов дронов в добровольческое подразделение, которое должно обеспечивать безопасность воздушного пространства над городом.

В Кремле настоящая паника: кого стали искать для защиты Москвы

Россия ищет операторов дронов для защиты Москвы. Фото из открытых источников

Согласно описанию вакансии будущие операторы будут работать с современными системами наблюдения и беспилотными комплексами, которые используются для защиты городской инфраструктуры. В их обязанности будут входить предполетная подготовка дронов, проведение разведывательных миссий, а также полеты для сбора данных в дневное и ночное время.

В то же время, работодатель не требует от кандидатов предыдущего опыта. Достаточно базовые технические навыки и готовность учиться. Заработная плата стартует от 150 тысяч рублей в месяц, что ниже среднего уровня доходов в Москве, который превышает 200 тысяч рублей.

По данным Reuters, вакансия была обновлена 1 июля, хотя установить дату ее первой публикации журналистам не удалось. В сообщении отмечено, что набор ведется к добровольческому формированию "Боевые армейские резервные силы", которое должно обеспечивать безопасность столицы РФ.

Появление таких вакансий совпало с усилением украинских ударов по территории России. В июне украинские беспилотники несколько раз атаковали Москву, в том числе дважды в течение трех дней нанесли удары по крупному нефтеперерабатывающему заводу вблизи городской кольцевой дороги.

В Кремле ранее заявляли, что принимают дополнительные меры для усиления противовоздушной обороны страны. В то же время, Россия продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе российская атака на Киев стала одной из самых масштабных в этом году и привела к смерти более 30 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала секретный батальон для ударов по Москве.

Также "Комментарии" писали, может ли Украина вернуть Крым : какие шансы на военное освобождение полуострова.



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Источник: https://www.reuters.com/world/russian-jobs-website-posts-ad-drone-operators-defend-moscow-2026-07-03/
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