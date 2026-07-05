В Кремле настоящая паника: кого стали искать для защиты Москвы

Россия активизирует меры по защите Москвы от украинских беспилотников. На фоне регулярных атак по российской столице на крупнейшем сайте по поиску работы HeadHunter появилось объявление о наборе операторов дронов в добровольческое подразделение, которое должно обеспечивать безопасность воздушного пространства над городом.

Россия ищет операторов дронов для защиты Москвы. Фото из открытых источников

Согласно описанию вакансии будущие операторы будут работать с современными системами наблюдения и беспилотными комплексами, которые используются для защиты городской инфраструктуры. В их обязанности будут входить предполетная подготовка дронов, проведение разведывательных миссий, а также полеты для сбора данных в дневное и ночное время.

В то же время, работодатель не требует от кандидатов предыдущего опыта. Достаточно базовые технические навыки и готовность учиться. Заработная плата стартует от 150 тысяч рублей в месяц, что ниже среднего уровня доходов в Москве, который превышает 200 тысяч рублей.

По данным Reuters, вакансия была обновлена 1 июля, хотя установить дату ее первой публикации журналистам не удалось. В сообщении отмечено, что набор ведется к добровольческому формированию "Боевые армейские резервные силы", которое должно обеспечивать безопасность столицы РФ.

Появление таких вакансий совпало с усилением украинских ударов по территории России. В июне украинские беспилотники несколько раз атаковали Москву, в том числе дважды в течение трех дней нанесли удары по крупному нефтеперерабатывающему заводу вблизи городской кольцевой дороги.

В Кремле ранее заявляли, что принимают дополнительные меры для усиления противовоздушной обороны страны. В то же время, Россия продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе российская атака на Киев стала одной из самых масштабных в этом году и привела к смерти более 30 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала секретный батальон для ударов по Москве.

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