У Кремлі справжня паніка: кого почали шукати для захисту Москви

Росія активізує заходи для захисту Москви від українських безпілотників. На тлі регулярних атак по російській столиці на найбільшому сайті з пошуку роботи HeadHunter з'явилося оголошення про набір операторів дронів до добровольчого підрозділу, який має забезпечувати безпеку повітряного простору над містом.

Росія шукає операторів дронів для захисту Москви. Фото з відкритих джерел

Згідно з описом вакансії, майбутні оператори працюватимуть з сучасними системами спостереження та безпілотними комплексами, що використовуються для захисту міської інфраструктури. До їхніх обов'язків входитимуть передпольотна підготовка дронів, проведення розвідувальних місій, а також польоти для збору даних у денний і нічний час.

Водночас роботодавець не вимагає від кандидатів попереднього досвіду. Достатньо базових технічних навичок і готовності навчатися. Заробітна плата стартує від 150 тисяч рублів на місяць, що є нижчим за середній рівень доходів у Москві, який перевищує 200 тисяч рублів.

За даними Reuters, вакансію було оновлено 1 липня, хоча встановити дату її першої публікації журналістам не вдалося. У повідомленні зазначено, що набір ведеться до добровольчого формування "Бойові армійські резервні сили", яке має забезпечувати безпеку столиці РФ.

Поява таких вакансій збіглася з посиленням українських ударів по території Росії. У червні українські безпілотники кілька разів атакували Москву, зокрема двічі протягом трьох днів завдали ударів по великому нафтопереробному заводу поблизу міської кільцевої дороги.

У Кремлі раніше заявляли, що вживають додаткових заходів для посилення протиповітряної оборони країни. Водночас Росія продовжує масовані удари по українських містах. Цього тижня російська атака на Київ стала однією з наймасштабніших цього року та призвела до смертей понад 30 людей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна створила секретний батальйон для ударів по Москві.

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