В Кремле назвали два областных центра Украины, где люди хотели бы связать свою судьбу с РФ
НОВОСТИ

В Кремле назвали два областных центра Украины, где люди хотели бы связать свою судьбу с РФ

В РФ вновь намекают, что хотели бы захватить Одессу и Николаев

30 сентября 2025, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Одессе и в Николаеве много тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, но говорить об этом там сейчас якобы опасно. Поэтому люди скрывают свое истинное желание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. 

В Кремле назвали два областных центра Украины, где люди хотели бы связать свою судьбу с РФ

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Также российские пропагандисты сразу же напомнили слова гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, который заявил, что Одесса и Николаев, в случае, если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" - оккупация трех областных центров: Зеленский рассказал о планах Кремля.

Также издание "Комментарии" сообщало – военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Украинского радио", что российское командование перебрасывает дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. При этом враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей. Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. 

Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки. Сергей Грабский говорит, Славянск и Краматорск – это важный укрепленный район для украинских войск. По его словам, потеря этих городов может значительно усложнить ситуацию. В частности, создать угрозу юго-востоку Харьковской области.

Ранее "Комментарии" писали — в российской разведке заявили, что в Одесской области уже разместили войска НАТО.




