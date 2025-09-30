В Одессе и в Николаеве много тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, но говорить об этом там сейчас якобы опасно. Поэтому люди скрывают свое истинное желание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Также российские пропагандисты сразу же напомнили слова гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, который заявил, что Одесса и Николаев, в случае, если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации.

Также издание "Комментарии" сообщало – военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Украинского радио", что российское командование перебрасывает дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. При этом враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей. Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация.

Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки. Сергей Грабский говорит, Славянск и Краматорск – это важный укрепленный район для украинских войск. По его словам, потеря этих городов может значительно усложнить ситуацию. В частности, создать угрозу юго-востоку Харьковской области.

