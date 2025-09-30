logo_ukra

У Кремлі назвали два обласні центри України, де люди хотіли б пов'язати свою долю з РФ
У Кремлі назвали два обласні центри України, де люди хотіли б пов'язати свою долю з РФ

У РФ знову натякають, що хотіли б захопити Одесу та Миколаїв

30 вересня 2025, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Одесі та Миколаєві багато тих, хто хотів би пов'язати долю з Росією, але говорити про це там зараз нібито небезпечно. Тому люди приховують своє справжнє бажання. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

У Кремлі назвали два обласні центри України, де люди хотіли б пов'язати свою долю з РФ

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Також російські пропагандисти одразу ж нагадали слова гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, який заявив, що Одеса та Миколаїв, якби там були проведені референдуми про возз'єднання з Росією, вирішили б увійти до складу Російської Федерації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупація трьох обласних центрів: Зеленський розповів про плани Кремля.

Також видання "Коментарі" повідомляло – військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі "Українського радіо", що російське командування перекидає додаткові сили з різних напрямків для наступу на Донеччині, що є їхньою стратегічною метою з квітня 2022 року. При цьому ворог змушений знижувати бойову активність на інших ділянках фронту, щоб досягти поставленої мети. Експерт вважає, що головною метою російських окупантів залишається Слов'янсько-краматорська агломерація.

Армія РФ прагне просунутися у цьому напрямі, незалежно від того, чи це буде через Лиман, чи в район Дружківки. Сергій Грабський каже, Слов'янськ та Краматорськ – це важливий укріплений район для українських військ. За його словами, втрата цих міст може значно ускладнити ситуацію. Зокрема створити загрозу південному сходу Харківської області.

Раніше "Коментарі" писали – у російській розвідці заявили, що на Одещині вже розмістили війська НАТО.




