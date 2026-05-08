В Кремле назвали «глупой шуткой» украинский указ о безопасности Красной площади 9 мая

Официальный Кремль отреагировал на обнародованный указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот распорядился разрешить проведение парада в Москве и временно исключить Красную площадь из перечня целей для украинского оружия. Спикер российского лидера Дмитрий Песков назвал такой шаг неуместной иронией над сакральной для РФ датой.

Представитель Путина подчеркнул, что Россия не учитывает подобные документы украинской стороны, поскольку считает их проявлением слабости или неудачного юмора. По словам Пескова, попытки шутить над событиями 9 мая будут иметь негативные последствия для самого инициатора таких решений.

"Горе тому, кто над Днем Победы пытается подсмеиваться. И такие дурацкие шутки делать. Это скорее его большая беда. А нам ничье и разрешение не нужно ", — цитируют пропагандистские ресурсы заявление пресс-секретаря президента РФ.

Несмотря на такую воинственную риторику, ранее сообщалось, что Москва все же согласилась на инициативу Дональда Трампа по поводу трехдневного перемирия, которая стала основой для появления указа и подготовки к масштабному обмену пленными.

Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины" , который продлится в течение трех дней — 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.