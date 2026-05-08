logo

BTC/USD

80087

ETH/USD

2314.47

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали «глупой шуткой» украинский указ о безопасности Красной площади 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле назвали «глупой шуткой» украинский указ о безопасности Красной площади 9 мая

«Нам ничьи разрешения не нужны»: Песков резко ответил на указ Зеленского по поводу парада в Москве

8 мая 2026, 23:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Официальный Кремль отреагировал на обнародованный указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот распорядился разрешить проведение парада в Москве и временно исключить Красную площадь из перечня целей для украинского оружия. Спикер российского лидера Дмитрий Песков назвал такой шаг неуместной иронией над сакральной для РФ датой.

В Кремле назвали «глупой шуткой» украинский указ о безопасности Красной площади 9 мая

Дмитрий Песков

Представитель Путина подчеркнул, что Россия не учитывает подобные документы украинской стороны, поскольку считает их проявлением слабости или неудачного юмора. По словам Пескова, попытки шутить над событиями 9 мая будут иметь негативные последствия для самого инициатора таких решений.

"Горе тому, кто над Днем Победы пытается подсмеиваться. И такие дурацкие шутки делать. Это скорее его большая беда. А нам ничье и разрешение не нужно", — цитируют пропагандистские ресурсы заявление пресс-секретаря президента РФ.

Несмотря на такую воинственную риторику, ранее сообщалось, что Москва все же согласилась на инициативу Дональда Трампа по поводу трехдневного перемирия, которая стала основой для появления указа и подготовки к масштабному обмену пленными.

Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины" , который продлится в течение трех дней — 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости