У Кремлі назвали «дурним жартом» український указ про безпеку Красної площі 9 травня

Офіційний Кремль відреагував на оприлюднений указ президента України Володимира Зеленського, у якому той розпорядився "дозволити" проведення параду в Москві та тимчасово виключити Красну площу з переліку цілей для української зброї. Речник російського лідера Дмитро Пєсков назвав такий крок недоречною іронією над сакральною для РФ датою.

Дмитро Пєсков

Представник Путіна підкреслив, що Росія не зважає на подібні документи української сторони, оскільки вважає їх проявом слабкості або невдалого гумору. За словами Пєскова, спроби жартувати над подіями 9 травня матимуть негативні наслідки для самого ініціатора таких рішень.

"Горе тому, хто над Днем Перемоги намагається підсміюватися. І такі дурні жарти робити. Це, скоріше, його велика біда. А нам нічи й дозвіл не потріб ен ", — цитують пропагандистські ресурси заяву прессекретаря президента РФ.

Попри таку войовничу риторику, раніше повідомлялося, що Москва все ж погодилася на ініціативу Дональда Трампа щодо триденного перемир’я, яка стала підґрунтям для появи згаданого указу та підготовки до масштабного обміну полоненими.

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", який триватиме протягом трьох днів — 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони в цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції в Москві. За його словами, згода на перемир’я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.