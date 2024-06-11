В Кремле назвали гражданские электросети в Украине военной инфраструктурой

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, гражданские электросети Украины в конкретных случаях могут иметь отношение к военной инфраструктуре.

Дмитрий Песков

"Это нужно спрашивать у наших военных. Но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре", — заявил Песков, когда его спросили о том, считают ли в Кремле гражданские электросети Украины законной военной целью.

При этом Песков добавил, что предметно этот вопрос нужно задавать российским военным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основной целью агрессора продолжают быть энергетические объекты нашей страны. По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Кремль планирует усилить обстрел, в частности гидроэлектростанций и дамб, чтобы воспрепятствовать становлению украинского оборонного комплекса.

Из-за того, что РФ целенаправленно уничтожает электросети, в областях Украины регулярно вводят графики отключения света. При этом эксперты неоднократно подчеркивали, что восстановить все поврежденное к зиме, не выйдет. По их прогнозам, осень и зима будут очень тяжелыми. Не исключено, что без света украинцы будут находится большую часть суток. Именно поэтому профильные эксперты советуют украинцам иметь так называемый "план Б". Например, иметь возможно переехать в село, в частный дом, где есть печь, дрова или возможность воспользоваться генератором. Помимо этого, по прогнозам некоторых экспертов, тяжелая ситуация в сфере энергетики будет продолжатся еще несколько лет. Возможно, украинцы будут жить без графиков отключений, начиная с 2027 года.



