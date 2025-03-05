В Кремле назвали лучшее место для переговоров Путина и Зеленского

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, в Кремле в целом положительно относятся к информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу заявил о своей готовности вести переговоры об установлении мира.
Дмитрий Песков
При этом Песков назвал лучшее место для возможных переговоров Путина, Зеленского и Дональда Трампа. По его словам, таким местом является Минск.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу сказал, что переговоры по мирному разрешению конфликта в Украине могут пройти в Минске. Для этого он готов пригласил в столицу Беларуси президентов Украины, РФ и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.
Вместе с тем, Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы выполнять роль посредника в "украинском вопросе". Беларусский диктатор подчеркнул, особенно не хотелось бы быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее. По словам Лукашенко, у Минска с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но он все равно не хотел бы быть между этими гигантами каким-то посредником.
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