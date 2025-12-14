logo

BTC/USD

89469

ETH/USD

3100.64

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали неприемлемый сценарий мирных соглашений с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле назвали неприемлемый сценарий мирных соглашений с Украиной

В Кремле заявили, что Россия не согласится на мирные соглашения, если Украина подпишет их и не будет выполнять.

14 декабря 2025, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что Россия не согласится на мирные договоренности с Украиной, если сочтет, что Киев может подписать их под внешним давлением, а впоследствии не выполнять. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможные сценарии урегулирования войны.

В Кремле назвали неприемлемый сценарий мирных соглашений с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что для Москвы принципиальным вопросом является не только подписание любых мирных соглашений, но и механизмы контроля над их выполнением. По его словам, Россия не примет ситуацию, при которой Украина формально согласится на договоренности, но со временем, по мнению Кремля, начнет их "саботировать".

"Нас это не устроит", — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на подписание соглашений Киевом под давлением партнеров.

Таким образом, в Кремле снова акцентировали внимание на необходимости так называемых "гарантий выполнения договоренностей", не уточнив, каким именно образом они должны быть обеспечены и кто, по мнению Москвы, должен выступать их гарантом.

Параллельно с этим помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона будет резко возражать против включения в потенциальный мирный план любых "неприемлемых положений". По его словам, Москва пока не видела новых документов по урегулированию войны, однако оставляет за собой право высказать замечания "по многим пунктам", если такие предложения появятся.

Ушаков также скептически оценил перспективы американских дипломатических усилий, отметив, что у Вашингтона "вряд ли получится что-нибудь хорошее на бумаге" после консультаций с Украиной и европейскими лидерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, в котором он указал, что Россия пойдет на компромисс для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал справедливый сценарий завершения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости