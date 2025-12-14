В Кремле заявили, что Россия не согласится на мирные договоренности с Украиной, если сочтет, что Киев может подписать их под внешним давлением, а впоследствии не выполнять. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможные сценарии урегулирования войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что для Москвы принципиальным вопросом является не только подписание любых мирных соглашений, но и механизмы контроля над их выполнением. По его словам, Россия не примет ситуацию, при которой Украина формально согласится на договоренности, но со временем, по мнению Кремля, начнет их "саботировать".

"Нас это не устроит", — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на подписание соглашений Киевом под давлением партнеров.

Таким образом, в Кремле снова акцентировали внимание на необходимости так называемых "гарантий выполнения договоренностей", не уточнив, каким именно образом они должны быть обеспечены и кто, по мнению Москвы, должен выступать их гарантом.

Параллельно с этим помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона будет резко возражать против включения в потенциальный мирный план любых "неприемлемых положений". По его словам, Москва пока не видела новых документов по урегулированию войны, однако оставляет за собой право высказать замечания "по многим пунктам", если такие предложения появятся.

Ушаков также скептически оценил перспективы американских дипломатических усилий, отметив, что у Вашингтона "вряд ли получится что-нибудь хорошее на бумаге" после консультаций с Украиной и европейскими лидерами.

