У Кремлі заявили, що Росія не погодиться на мирні домовленості з Україною, якщо вважатиме, що Київ може підписати їх під зовнішнім тиском, а згодом не виконувати. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливі сценарії врегулювання війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що для Москви принциповим питанням є не лише підписання будь-яких мирних угод, а й механізми контролю за їх виконанням. За його словами, Росія не прийме ситуацію, за якої Україна формально погодиться на домовленості, але згодом, на думку Кремля, почне їх "саботувати".

"Нас це не влаштує", — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи погодиться Москва на підписання угод Києвом під тиском партнерів.

Таким чином, у Кремлі знову акцентували на необхідності так званих "гарантій виконання домовленостей", не уточнивши, яким саме чином вони мають бути забезпечені і хто, на думку Москви, повинен виступати їхнім гарантом.

Паралельно з цим помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що російська сторона різко заперечуватиме проти включення до потенційного мирного плану будь-яких "неприйнятних положень". За його словами, Москва наразі не бачила нових документів щодо врегулювання війни, однак залишає за собою право висловити зауваження "по багатьох пунктах", якщо такі пропозиції з’являться.

Ушаков також скептично оцінив перспективи американських дипломатичних зусиль, зазначивши, що у Вашингтона "навряд чи вийде щось хороше на папері" після консультацій з Україною та європейськими лідерами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Зеленського у якій він вказав, що Росія піде на компроміс для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав справедливий сценарій завершення війни.