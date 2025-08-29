logo

В Кремле назвали предложения Запада по Украине, которые Путин считает опасными

Reuters пишет о том, что Россия считает предложения Запада по гарантиям безопасности Украины опасными

29 августа 2025, 15:23
Кравцев Сергей

Идеи Запада по гарантиям безопасности для Украины увеличат риск конфликта между Москвой и НАТО, а Киев превратится в "стратегического провокатора" на границах РФ. Такую позицию озвучила официальная Москва, пишет Reuters.

В Кремле назвали предложения Запада по Украине, которые Путин считает опасными

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

В публикации указывается, что сейчас европейские союзники Украины работают над подготовкой гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью потенциального мирного урегулирования войны с Россией. Эти гарантии направлены на защиту Украины в случае повторного нападения страны-агрессора в будущем.

СМИ отметило, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 28 августа, что на следующей неделе он ждет определения основных положений гарантий безопасности для своей страны.

Журналисты обращают внимание, что в пятницу, 29 августа, появилось заявление относительно гарантий безопасности для Украины спикера МИД России Марии Захаровой.

"Гарантии безопасности должны основываться на достижении общего согласия, которое учитывает интересы России в области безопасности", — заявила Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД России отметила, что якобы нынешние предложения являются "односторонними и явно направленными на сдерживание России".

"Эта линия предложений нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", — заявила во время общения с представителями масс-медиа Захарова.

Журналисты напомнили, что ранее чиновник путинского режима постоянно подчеркивали, что против любого присутствия на территории Украины войск НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины от стран Европы является одним из ключевых пунктов во время переговоров по урегулированию войны. Однако представитель Путина призвал не обсуждать их публично.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-western-proposals-ukraines-security-are-one-sided-dangerous-2025-08-29
