Идеи Запада по гарантиям безопасности для Украины увеличат риск конфликта между Москвой и НАТО, а Киев превратится в "стратегического провокатора" на границах РФ. Такую позицию озвучила официальная Москва, пишет Reuters.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

В публикации указывается, что сейчас европейские союзники Украины работают над подготовкой гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью потенциального мирного урегулирования войны с Россией. Эти гарантии направлены на защиту Украины в случае повторного нападения страны-агрессора в будущем.

СМИ отметило, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 28 августа, что на следующей неделе он ждет определения основных положений гарантий безопасности для своей страны.

Журналисты обращают внимание, что в пятницу, 29 августа, появилось заявление относительно гарантий безопасности для Украины спикера МИД России Марии Захаровой.

"Гарантии безопасности должны основываться на достижении общего согласия, которое учитывает интересы России в области безопасности", — заявила Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД России отметила, что якобы нынешние предложения являются "односторонними и явно направленными на сдерживание России".

"Эта линия предложений нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", — заявила во время общения с представителями масс-медиа Захарова.

Журналисты напомнили, что ранее чиновник путинского режима постоянно подчеркивали, что против любого присутствия на территории Украины войск НАТО.

