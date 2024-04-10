В Кремле назвали сферу, в которой активно продолжается сотрудничество с США

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты продолжают сотрудничать в сфере мирного космоса. По другим направлениям сотрудничества Песков заявил, что это "оставляет желать лучшего". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга в Кремле Дмитрия Пескова спросили, продолжает ли Россия сотрудничать по каким-либо направлениям с США.

"В мирном космосе, здесь сотрудничество продолжается. Это важно. Во всех других сферах, конечно, уровень диалога желает лучшего", — заявил Песков.

Отметим, недавно руководитель космического командования Пентагона Стивен Вайтинг заявил, что между США, Китаем и Россией должны быть "рабочие деконфликтные каналы" по сотрудничеству в космической отрасли. Вайтинг добавил, что страны должны выполнять договор об использовании космоса и быть ответственными.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция присоединилась к совместному проекту России и Китая по строительству космической лунной станции. Проект должен стартовать не раньше 2030 года. Кроме того, в России утверждают, что к проекту присоединилось уже по меньшей мере пять стран.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили об использовании Украиной "марсианских технологий" для войны. Таким образом, российские эксперты прокомментировали якобы найденные в украинских дронах детали и сплавы, которые используются американскими космическими программами для миссий на Марсе. Несмотря на такие сообщения из РФ, Украина опровергает применение западных технологий в дронах, бьющих по территории России.