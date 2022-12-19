В Кремле назвали свою версию, зачем Путин едет к Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ едет на встречу к Лукашенко в Минск, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на журналистов кремлевского пула "РИА Новости" .

В свою очередь, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что Беларусь якобы к интеграции никто не принуждает. Он заявил, что все делают шаги, отвечающие их интересам.

Глупым и безосновательным Песков назвал то, что Путин приехал в Минск, чтобы принудить его к участию в войне.

По словам Пескова, президенты будут говорить о газовых и военных вопросах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем закончится визит Путина в Минск . Высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). По мнению директора Института внешнеполитических исследований, конфликтолога, доктора политических наук Григория Перепелицы, открытие Белорусского фронта против Украины возможно. И сейчас создаются условия для повторного вторжения на территории РБ. Не случайно, отмечает эксперт, генерал Залужный, главком ВСУ, говорил об этом в недавнем интервью The Economist. Не исключая, в частности, новое наступление агрессора на Киев. Григорий Перепелица предполагает, что это будет некий микс из белорусских вооруженных сил (прежде всего, боевых частей, имеющих наступательный характер), а также из части российских войск. Путин, уверен эксперт, давлением на Лукашенко в ракурсе прямого вовлечения РБ в войну против Украины преследует политические и военно-стратегические цели.