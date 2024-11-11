В Кремле неожиданно отреагировали на «разговор» Трампа и Путина

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых, Трамп якобы поддержал прекращение войны в Украине на условиях РФ.

Дмитрий Песков

Как заявил Песков, такая информация не отвечает действительности. По его словам, информация о том, что Трамп поддержал мир на условиях РФ является выдумкой. При этом он добавил, что разговора между Трампом и Путиным вообще не было.

"Это наиболее наглядный пример качества информации, которая публикуется в уважаемом издании. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации The Washington Post Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По информации источника издания, Трамп во время разговора якобы посоветовал кремлевскому диктатору не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте. Этот звонок, о котором ранее не было информации, произошел в условиях неопределенности по поводу грядущих изменений во внешней политике США и возможных перезагрузок в отношениях с союзниками и противниками после убедительной победы Трампа на выборах.

Также "Комментарии" рассказывали, что министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора, отметил спикер МИД Украины.



