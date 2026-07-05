В Кремле неожиданно отреагировали на украинские удары по России: как их назвали

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в ударах по гражданской и энергетической инфраструктуре России, назвав такие действия "террористическими". В то же время он связал активизацию дальнобойных атак с ситуацией на фронте, утверждая, что украинские войска якобы терпят неудачу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину прокомментировал недавние атаки Украины по России и временно оккупированным территориям.

"Киевский режим наносит удары объектам нашего энергетического комплекса, объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения", — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, это вроде бы является проявлением "террористической сущности киевского режима".

Песков также попытался объяснить причины ужесточения украинских ударов по территории РФ. По его словам, это происходит из-за ситуации на линии фронта.

"Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, важнейший шаг на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск", — добавил Песков.

Отметим, что Украина неоднократно опровергала заявления Москвы о якобы полном контроле над городом. По данным украинских военных и открытых карт боевых действий, Константиновка остается районом активных боев, а информация о ее захвате не подтверждается.

На фоне этих заявлений следует отметить, что Россия с начала полномасштабного вторжения систематически совершает массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Особенно интенсивно они были в осенне-зимние периоды, когда под ударами оказывались теплоэлектростанции, подстанции и другие объекты энергосистемы. В отчетах Министерства обороны РФ неоднократно сообщалось о поражении именно энергетических объектов Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "СВО" переросла в "настоящую войну" против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как закончится война в Украине. Осталось всего два из пяти сценариев.