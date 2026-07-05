У Кремлі несподівано відреагували на українські удари по Росії: як їх назвали

Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в ударах по цивільній та енергетичній інфраструктурі Росії, назвавши такі дії "терористичними". Водночас він пов'язав активізацію далекобійних атак із ситуацією на фронті, стверджуючи, що українські війська нібито зазнають невдач.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну прокоментував нещодавні атаки України по Росії та тимчасово окупованих територіях.

"Київський режим завдає ударів об'єктам нашого енергетичного комплексу, об'єктам цивільної інфраструктури, яка, власне, до військового комплексу, до ВПК не має жодного відношення", — сказав Пєсков.

На думку представника Кремля, це нібито є проявом "терористичної сутності київського режиму".

Пєсков також спробував пояснити причини посилення українських ударів по території РФ. За його словами, це відбувається через ситуацію на лінії фронту.

"Тому що динаміка на фронті невблаганно стає гіршою з кожним днем для Києва. Наші війська просуваються. Костянтинівка — це дуже суттєвий рубіж, є найважливішим кроком на шляху взяття такого важливого, ну, я б сказав, спільного укріпрайону, як Краматорськ та Слов'янськ", — додав Пєсков.

Зауважимо, що Україна неодноразово спростовувала заяви Москви про нібито повний контроль над містом. За даними українських військових та відкритих карт бойових дій, Костянтинівка залишається районом активних боїв, а інформація про її захоплення не підтверджується.

На тлі цих заяв варто зазначити, що Росія від початку повномасштабного вторгнення систематично здійснює масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Особливо інтенсивними вони були в осінньо-зимові періоди, коли під ударами опинялися теплоелектростанції, підстанції та інші об'єкти енергосистеми. У звітах Міністерства оборони РФ неодноразово повідомлялося про ураження саме енергетичних об'єктів України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "СВО" переросла в "справжню війну" проти України.

Також "Коментарі" писали про те, як закінчиться війна в Україні. Залишилося лише два з п’яти сценаріїв.