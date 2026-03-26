В Кремле отметили, что якобы "положительно восприняли" слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу американских условий гарантий безопасности. По словам спецпредставителя российского правителя Кирилла Дмитриева, "он наконец-то все понял".

Фото: из открытых источников

Дмитриев пояснил, что речь идет о позиции, при которой Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии только в том случае, если украинские войска покинут территорию Донбасса.

"Это понимание, которое он (Владимир Зеленский — ред.) озвучил вчера, в общем-то, не может не радовать, потому что он наконец-то понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса", — подчеркнул Дмитриев.

Ранее сам Зеленский сообщал, что администрация Дональда Трампа предлагает Украине вывести войска из части Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

"Американцы готовы финализовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", — отметил украинский лидер.

В то же время, Зеленский предупредил, что такой шаг может создать серьезные риски для национальной безопасности Украины и безопасности Европы в целом. Он подчеркнул, что передача контроля над регионом будет означать потерю важных оборонных позиций, что сделает страну более уязвимой.

Эксперты считают, что реакция Кремля на заявление украинского президента свидетельствует о стремлении РФ подать ситуацию как согласование с американской позицией, хотя официально никаких изменений в политике по Донбассу пока не объявлено. Это также подчеркивает сложность переговорного процесса по гарантиям безопасности, ведь любые шаги по выводу войск могут иметь далеко идущие последствия для региона.

