Росія У Кремлі несподівано розхвалили Зеленського через його заяву про Донбас: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі несподівано розхвалили Зеленського через його заяву про Донбас: що сталося

Заява Зеленського про умови США щодо Донбасу нібито "сподобалась" Росії

26 березня 2026, 17:05
Клименко Елена

У Кремлі відзначили, що нібито "позитивно сприйняли" слова президента України Володимира Зеленського щодо американських умов гарантій безпеки. За словами спецпредставника російського правителя Кирила Дмитрієва, "він нарешті все зрозумів".

Дмитрієв пояснив, що йдеться про позицію, за якої Сполучені Штати готові надати гарантії лише у разі, якщо українські війська залишать територію Донбасу.

"Це розуміння, яке він (Володимир Зеленський — ред.) озвучив учора, загалом, не може не тішити, бо він нарешті зрозумів, що позиція Сполучених Штатів у тому, що вони підтримають гарантії безпеки, лише якщо Україна йде з Донбасу", — підкреслив Дмитрієв. 

Раніше сам Зеленський повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

"Американці готові фіналізувати ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — зазначив український лідер. 

Водночас Зеленський попередив, що такий крок може створити серйозні ризики для національної безпеки України та безпеки Європи загалом. Він наголосив, що передача контролю над регіоном означатиме втрату важливих оборонних позицій, що зробить країну більш уразливою.

Експерти вважають, що реакція Кремля на заяву українського президента свідчить про прагнення РФ подати ситуацію як погодження з американською позицією, хоча офіційно будь-яких змін у політиці щодо Донбасу наразі не оголошено. Це також підкреслює складність переговорного процесу щодо гарантій безпеки, адже будь-які кроки щодо виведення військ можуть мати далекосяжні наслідки для регіону.   

"Коментарі" вже писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув серйозні звинувачення на адресу України, заявивши про нібито шпигунську діяльність на території своєї країни. У своїй останній заяві, оприлюдненій через Facebook, він звернувся безпосередньо до українського президента Володимира Зеленського, закликавши "забрати своїх агентів додому" та поважати незалежність Угорщини.



