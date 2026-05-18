Главная Новости Мир Россия В Кремле нервно отреагировали на массированные удары по России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле нервно отреагировали на массированные удары по России

После одной из крупнейших атак по Москве у Путина заговорили о «ядерном сдерживании» и невозможности угрожать существованию РФ

18 мая 2026, 07:12
Кравцев Сергей

В Кремле попытались объяснить, что именно означает российская политика "ядерного сдерживания" после масштабной ночной атаки по территории РФ, в том числе по Москве. Поводом для громких заявлений стали удары, которые российские власти и пропагандисты уже называют одними из самых серьезных за все время войны.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление после вопроса российского пропагандиста Павла Зарубина, который фактически затронул тему возможного применения ядерного оружия против Украины.

Во время эфира Зарубин эмоционально заявил, что у россиян возникает все больше вопросов из-за регулярных ударов по российским тылам и объектам в глубине страны.

"У людей возникает вопрос: ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать", — заявил пропагандист, комментируя атаки беспилотников и удары по территории РФ.

В ответ Песков попытался объяснить позицию Кремля, подчеркнув, что сама невозможность угрозы существованию ядерной державы якобы и является главным элементом "сдерживания".

По его словам, России нельзя угрожать как государству, обладающему ядерным арсеналом, а сама концепция ядерного сдерживания остается "краеугольным камнем национальной безопасности".

Заявления Пескова прозвучали на фоне растущего напряжения внутри России после серии ударов по военным объектам, складам и инфраструктуре в глубине страны. В последние месяцы Москва все чаще сталкивается с атаками беспилотников, а российские власти вынуждены публично реагировать на вопросы о способности системы ПВО защитить столицу и стратегические объекты.

На этом фоне тема ядерного оружия вновь возвращается в российскую информационную повестку как инструмент давления и демонстрации силы.

